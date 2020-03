Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.03.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von amtlichen Kennzeichen

Die beiden amtlichen Kennzeichen (ESW-OA 155) wurden zwischen dem 29.02.20, 16:00 Uhr und dem 01.03.20, 09:00 Uhr im Akazienweg in Eschwege von einem Pkw Fiat abmontiert und entwendet. Der Schaden wird mit 40 EUR angegeben; Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Rittergut

Zwischen dem 17.02.20 und dem 27.02.20 wurde in das Rittergut in Wanfried-Aue eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür des Rittergutes auf und durchsuchten einige Räumlichkeiten. Dabei wurden drei alte Jukeboxen, diverses Altmetall und ein altes Bärenfell im Gesamtwert von ca. 300 EUR gestohlen. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:04 Uhr, eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Spangenberg, die die L 3225 zwischen Großalmerode und Rommerode befuhr. Das Reh verendete am Unfallort; am Pkw entstand ein Sachschaden von 2500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Einbruch

In der vergangenen Nacht begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Hedemündener Straße in Blickershausen. Aus einem Werkstattbereich entwendeten der/ die Täter zunächst Werkzeuge und Maschinen. Die Bewohner wurden durch ihren Hund auf die Einbrecher aufmerksam und ließen den Hund auf den Hof, worauf die unbekannten Täter gestört wurden und fluchtartig das Grundstück, gegen 03:15 Uhr, in Richtung Hedemündener Straße verließen. Dabei ließen sie bereitgestellte Werkzeugmaschinen und diverses Werkzeug zurück. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

