POL-ESW: Verkehrskontrollen

Alkoholfahrt, Drogenfahrten, Fahren ohne Fahrerlaubnis und gestohlen Kennzeichen - eine ernüchternde Bilanz

Die Beamten der Polizeistation Eschwege führten am gestrigen Morgen auf dem Parkplatz "Vogelsburg" an der B 452 zwischen Eschwege und Reichensachsen Verkehrskontrollen durch. Unterstützt wurden sie dabei von einer Gruppe der Bereitschaftspolizei.

Zwischen 07:45 Uhr und 09:30 Uhr wurden insgesamt 18 Pkws und ein Mofa angehalten und kontrolliert. Dabei wurden elf Alkoholtests durchgeführt, die drei Blutentnahmen zur Folge hatten.

Um 08:01 Uhr wurde ein 26-Jähriger aus Eschwege in seinem Pkw kontrolliert, bei dem der Verdacht auf Drogenkonsum bestand. Ein durchgeführter Test bestätigte diesen Verdacht und verlief positiv auf THC (Cannabis). Zudem wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Bei einem 59-Jährigen aus Eschwege konnte noch einen Alkoholwert von ca. 0,8 Promille festgestellt werden, auch bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Um 08:55 Uhr wurde ein 29-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw angehalten. Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen stellte sich zunächst heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren wurde festgestellt, dass für das Auto keine Zulassung und auch keine Versicherung besteht. So war es nur logisch, dass die angebrachten Kennzeichen auch noch gestohlen waren. Daneben stand der Fahrer auch noch unter dem Einfluss von THC, was ein zusätzliches Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Folge hat.

Lkw-Kontrollen am Abend

Erfreulich dagegen die Ergebnisse der Kontrollen auf der B 27 in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf. Dort wurde gestern zwischen 16:30 Uhr und Mitternacht die Geschwindigkeit von Lkws über 12 Tonnen gemessen. Insgesamt wurden 82 Lkws gemessen, davon waren 10 mit mehr als 11 km/h zu schnell unterwegs, was ein Verwarnungsgeld oder eine Ordnungswidrigkeit nach sich zog. Die betroffenen Lkws wurden angehalten; eine Alkoholüberprüfung der Fahrer verlief in allen Fällen negativ.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

