POL-FR: Rheinfelden: Spiegel an Auto angefahren - Polizei sucht geschädigten Fahrzeugführer

Mit ihrem Mini Cooper befuhr am Montag, 10.05.2021, gegen 16.45 Uhr, eine 50 Jahre alte Frau die Friedrichtstraße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe des Blumengeschäftes kollidierte sie mit dem linken Außenspiegel am Spiegel eines am Straßenrand geparkten Toyota Kleinwagen. Die Spiegelverkleidung des Toyotas flog auf den Boden. Nach längerem Warten hinterließ die Mini-Fahrerin am Toyota eine Nachricht und fuhr nach Hause. Der Geschädigte meldete sich bisher nicht, weshalb sie die Polizei um Hilfe bat. Der Toyota-Besitzer wird gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) zu melden.

