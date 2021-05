Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Auto auf Parkplatz beim Wasserfall angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Seinen BMW parkte am Montag, 10.05.2021, gegen 10.00 Uhr, ein 57 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz beim Wasserfallzugang in Todtnauberg. Als er gegen 14.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war sein Fahrzeug durch mehrere Kratzer und Eindellungen beschädigt. Diese wurden vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

