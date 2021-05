Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Erneute Auto-Korso-Demonstration

Freiburg

Wie in den vergangenen Wochen fand auch am Abend des gestrigen Dienstag, 12.05.2021, ab 18:00 Uhr eine Corona-kritische Demonstration in Form eines Autokorsos im Stadtkreis Freiburg statt.

Etwa 70 Fahrzeuge fanden sich auf dem Parkplatz Suwonallee ein, der Autokorso setzte sich gegen 18:40 Uhr auf der vorgegebenen Strecke in Bewegung. Im Bereich der Madisonallee wurde der Autokorso mehrfach und kurzzeitig durch die Teilnehmer der Fahrraddemo auf der Fahrbahn behindert und kam so teilweise kurzzeitig zum Stehen. Ein korsobegleitendes, verkehrslenkendes Polizeimotorrad touchierte hierbei einen Radfahrer, welcher sich dadurch Schürfwunden zuzog. Durch das umfallende Rad wurde ein stehender Korso-Pkw zudem leicht beschädigt.

Die Behinderung des Korsos durch sich auf der Korsostrecke nicht berechenbar bewegenden Radfahrer wurde vom Gelände des Stadions bis in die Tullastraße wiederkehrend betrieben. Auf Ansprache reagierten die Radfahrer nicht, weshalb sie durch einfaches körperliches Wegschieben von der Straße geschoben werden mussten. Von diesen 22 Personen wurden die Personalien aufgenommen, Platzverweise wurden erteilt.

Im Außenbereich von Glottertal scheuten mehrere Pferde, welche in Freilaufkoppeln neben der Korsostrecke standen. Durch die Beschallung der Lautsprecherboxen und Lichteffekte gerieten die Großtiere zeitweise in Panik. Da ein gefahrloses Vorbeifahren, trotz Anwesenheit und beruhigenden Einwirkens der Tiereigner, nicht möglich war, wurde der Korso angehalten und die Reizeffekte abgestellt. Nach fortfolgender Beruhigung der Tiere konnte der Korso in langsamer Geschwindigkeit fortgesetzt werden.

Bis zum Erreichen des Parkplatz Suwonallee kam es zu keinen weiteren Besonderheiten. Am Zielort fuhren noch knapp 67 Autos ein. Nach der Abschlusskundgebung wurde die Versammlung um 22:20 Uhr als beendet erklärt.

