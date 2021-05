Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental/ Eichholz: Sitzbank in Waldhütte zerstört und verbrannt - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Unbekannte zerstörten in einer Waldhütte am Ortsrand von Eichholz eine Sitzbank, indem sie diese zunächst aus der Verankerung rissen und anschließend an einer Feuerstelle neben der Hütte verbrannten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 07.05.2021, 16.00 Uhr und Sonntag, 09.05.2021, 08.30 Uhr. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell