Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Beschädigter Pkw nach Verkehrsunfall gesucht!

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 05.05.2021, kam es in Wehr zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch ein beschädigtes Fahrzeug sucht. Gegen 08:10 Uhr hatte in der Öflinger Straße ein 80 Jahre alter Autofahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand ein geparktes Auto touchiert und hielt ein Stück weiter an. Eine Zeugin verständigte die Polizei. Vor Ort konnte kein zweites beschädigtes Fahrzeug mehr festgestellt werden. Tatsächlich waren bis zum Eintreffen der Polizei schon mehrere Fahrzeuge weggefahren. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet den möglichen Geschädigten, sich zu melden.

