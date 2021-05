Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbrüche über das Wochenende

Freiburg (ots)

Zu zwei Einbrüchen kam es über das vergangene Wochenende, 07.-10-05.2021, in Lörrach-Brombach. Betroffen waren eine Schule in der Hellbergstraße und Büroräumlichkeiten in der Ringstraße. Während in der Schule nichts gestohlen wurde und der oder die Täter an den dort verschlossenen Türen scheiterten, wurde aus dem Büro eine Geldkassette mit einem zweistelligen Bargeldbetrag und weiteres gefundenes Geld gestohlen. Hier hatten die Einbrecher auf der Gebäuderückseite ein Fenster aufgehebelt. In beiden Fällen ermittelt das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0).

