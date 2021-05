Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Freiburg (ots)

Vermutlich hat eine ausgelöste Alarmanlage in der Nacht zum Dienstag, 11.05.2021, in Lörrach die Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 03:40 Uhr hatten ein oder mehrere Täter eine Scheibe zu einem Geschäft in der Gewerbestraße eingeschlagen. Dadurch löste die Alarmanlage aus, weshalb die Einbrecher sofort die Flucht ergriffen haben dürften. Aus dem Geschäft wurde nichts gestohlen, vermutlich waren die Einbrecher gar nicht in die Räumlichkeiten eingedrungen. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) übernommen.

