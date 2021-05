Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrradfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 14-jähriges Mädchen bei einem Fahrradsturz am Dienstagmorgen, 11.05.2021, in Lörrach zugezogen. Gegen 07:25 Uhr war sie mit ihrem Fahrrad in der Tumringer Straße gestürzt, als sie von der Fahrbahn über den Bordstein auf einen Fußweg fuhr. Mit einem Rettungswagen kam die Fahrradfahrerin ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell