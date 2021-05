Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung an Bushaltestelle - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am Montag, 10.05.2021, gegen 18:00 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Rippolinger Straße in Bad Säckingen. Dort, bei der Gewerbeschule, soll ein 21-jähriger von zwei jungen Männern angegriffen worden sein. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Tatverdächtigen. Einer davon, ein 21 Jahre alter Mann, stellte sich später der Polizei. Der zweite ist namentlich bekannt. Der Angegriffene musste vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zeugen, die bislang noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, zu melden.

