Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Tuningkontrolle auf der Autobahn 61

Worms (ots)

Am heutigen Mittwoch wurde durch eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim ein 40-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Alzey-Worms einer Verkehrskontrolle unterzogen, da der Fahrer hinter dem Steuer kaum zu sehen war. Der Grund dafür konnte im Verlauf der Kontrolle schnell ermittelt werden - der Fahrer hatte die vorderen Seitenscheiben mit einer dunklen Folie beklebt. Dies ist nicht nur verboten, sondern führt auch zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. Auf den Fahrer kommt ein Bußgeld in Höhe von mindestens 90 Euro. Darüber hinaus erwartet auch die Halterin des Fahrzeugs ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro. Das Fahrzeug muss nach Beseitigung der Mängel erneut vorgeführt werden.

