POL-FR: Lörrach: Mutmaßlicher Ladendieb schlägt Detektiv

Am Dienstag, 11.05.2021, hat ein mutmaßlicher Ladendieb nach einem Detektiv geschlagen, der ihn beim Diebstahl ertappt hatte. Gegen 12:30 Uhr war dem Detektiv ein Jugendlicher aufgefallen, wie dieser ein hochpreisiges Parfum in seine Tasche steckte und den Laden verlassen wollte. Als der 15-jährige vom Detektiv angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten. Der Detektiv hielt ihn jedoch fest, so dass ihm der Tatverdächtige mindestens einen Schlag gegen den Kopf versetzte. Der Detektiv wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den Jugendlichen wegen räuberischem Diebstahls.

