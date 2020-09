Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Absturz eines Kleinflugzeugs bei Teldau - Pilot schwerverletzt

Boizenburg (ots)

Boizenburg/Teldau - Am Montag, den 14.09.2020, ereignete sich gegen 20:23 Uhr in Amholz bei Teldau der Absturz eines einmotorigen Sportflugzeuges (Zweisitzer). Das Sportflugzeug verfehlte nach bisherigen Erkenntnissen während des Landemanövers die asphaltierte Landefläche und stürzte aus einer Höhe von ca. 30 Metern auf die davor angrenzende Ackerfläche. Der 68-jährige Pilot aus Hamburg wurde bei dem Absturz schwerverletzt und im Anschluss in ein Hamburger Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung verbracht. Im Flugzeug befanden sich keine weiteren Personen. Am Flugzeug entstand ein Sachschaden von 170 000 EUR. Vor Ort kam der Kriminaldauerdienst Ludwigslust zum Einsatz. Die Ursache für den Absturz ist nach jetzigen Ermittlungsstand unklar. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Ludwigslust übernommen. Marcus Semler Polizeioberkommissar ELSt Rostock

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell