Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Teures Smartphone im Zug gestohlen

Weimar-Niederwalgern (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Freitag ein 23-Jähriger aus Marburg. Der Vorfall ereignete sich in einem Regionalexpress, während der Zugfahrt von Frankfurt am Main in Richtung Kassel, gegen 18 Uhr, im Bereich des Bahnhofes Niederwalgern.

Ein bislang Unbekannter hatte das rund 1500 Euro teure Smartphone (IPhone 12 Pro Max, silber, 512 GB) des Mannes gestohlen. Mittels Ablenkung durch einen Komplizen konnte der Unbekannte unbemerkt das Telefon, welches der 23-Jährige kurzzeitig unbeaufsichtigt auf dem Nebenplatz deponiert hatte, entwenden.

Personenbeschreibungen:

Der mutmaßliche Dieb wird wie folgt beschrieben: Etwa 20-25 Jahre alt und 1,70 m groß. Er war auffällig gekleidet mit einer hellen, kurzen Jacke (Bomberjacke mit auffälligem Leoparden-/Tigermuster) sowie einer Basecap. Der Mann mit südländischem Aussehen hatte längere Haare im Nackenbereich und trug eine Bauchtasche quer über seiner Schulter.

Der Komplize war etwa 1,80 m groß und ebenfalls 20-25 Jahre alt. Er hatte eine kräftige (dickliche) Figur, eine runde Gesichtsform, war Bartträger und hatte ebenfalls südländisches Aussehen. (Sprache: arabischer Akzent). Zudem hatte er schwarze Haare und war bekleidet mit einer Basecap, einer dunklen Daunenjacke sowie mit einer dunklen Hose. Beide Männer trugen eine OP-Maske.

Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Zeugen gesucht!

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

