Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Widerstand nach Verkehrsunfallflucht unter Drogen, mit gestohlenem Pkw und ohne Führerschein

Eystrup (ots)

(opp) Am Mittwochabend, gegen 20:50 Uhr, erhalten die Polizeibeamten des Hoyaer Kommissariates eine Mitteilung über einen Verkehrsunfall in der Eystruper Straße "Zur Weser", die allgemein auch Panzerstraße genannt wird. Vor Ort stellen die Beamten fest, dass ein dort abgeparkter Sattelzug einen schweren Frontschaden aufweist und ein Weidezaun erheblich beschädigt ist. Offensichtlich hat sich ein Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, nachdem er gegen den geparkten Lkw geprallt und dann gegen den Zaun geschleudert war. Von der Unfallstelle wegführend, werden Kratzspuren auf dem Asphalt festgestellt, die die Beamten auf ein nahegelegenes Grundstück eines landwirtschaftlichen Betriebes und dort weiter zu einem massiv beschädigten Pkw Volvo führen. Offensichtlich wurde der Pkw mit einem Gabelstapler von der Unfallstelle dorthin verbracht. Weitere Ermittlungen führen zu einem polizeibekannten 21jährigen Gandesberger, der sich widerrechtlich auf dem Hof aufhält und der den vorherigen Konsum von Alkohol und Drogen einräumt. Zur Beweissicherung soll bei der Person im Nienburger Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt werden, wobei bei der Verbringung in den Funkstreifenwagen körperlicher Widerstand geleistet wird. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Pkw Volvo Mitte des Jahres im südlichen Bereich von Niedersachsen entwendet. Die amtlichen Kennzeichen gehörten zu einem anderen Pkw Volvo. Da der Gandesberger auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird er sich neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs auch in einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Widerstandes vor Gericht verantworten müssen. Der Eigentümer des landwirtschaftlichen Betriebes zeigte sich bestürzt über die Widerstandshandlungen des Täters gegen die Polizeibeamten und zeigte den Gandesberger wegen Hausfriedensbruch an. An dem Lkw eines Schweringer Lohnunternehmers entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 20.000,00 Euro. Den Schaden an dem total beschädigten Pkw Volvo beziffern die Polizeibeamten auf ca. 8.000,00 Euro. Eine genaue Einschätzung des Sachaschadens an dem Zaun kann die Eigentümerin nicht benennen, so soll er aber ebenfalls nicht unerheblich sein.

