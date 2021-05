Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei schnappt Reifendieb ++ Hansalinie A1 - Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt ++ Trunkenheitsfahrt nach häuslichem Streit ++ Diebe stehlen Speiseeis aus Kühlauflieger ++

Rotenburg (ots)

Polizei schnappt Reifendieb

Rotenburg. Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht zum Montag auf dem Gelände eines Reifenhandels an der Ernst-Rinck-Straße einen Reifendiebstahl beobachtet und die Polizei verständigt. Demnach habe ein unbekannter Mann mehrere Reifen in einen Transporter geladen, und sei damit über die B 75 in Richtung Sottrum davongefahren. Streifenbesatzungen der Rotenburger Polizei und der Autobahnpolizei Sittensen folgten dem Fahrzeug bis nach Bremen. An der Anschlussstelle Oberneuland konnten sie den weißen Sprinter stoppen. Im Laderaum fanden die Beamten etwa vierzig Pkw- und Lkw-Reifen. Der Fahrer, ein 32-jähriger Mann aus Bremen, bestritt sie gestohlen zu haben. Im Gespräch mit dem Beschuldigten zeigte sich, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Um zu klären, woher die Reifen stammen, stellte die Polizei den Transporter und die Ladung sicher. Der Fahrer musste im Rotenburger Diakonieklinikum eine Blutprobe abgeben. Nach Abschluss aller Formalitäten wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Hansalinie A1 - Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt

Sottrum/A1. Eine Zeugin hat am Sonntagabend auf der Hansalinie A1 eine Trunkenheitsfahrt beobachtet und der Polizei über Notruf gemeldet. Demnach sei sie gegen 19 Uhr als Beifahrerin in einem Pkw hinter einem grauen VW Polo in Richtung Bremen unterwegs gewesen. Der Fahrer des Kleinwagens sei in auffälligen Schlangenlinien vor ihr und dem 61-jährigen Fahrer gefahren und habe währenddessen immer wieder beschleunigt und verzögert. Da der Frau diese Fahrweise merkwürdig vorkam, habe sie die Situation mit ihrem Handy aufgenommen. An der Rastanlage Grundbergsee sei der Fahrer des Polo zum Tanken von der Autobahn gefahren. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei traf den Mann und auch die Zeugen dort an. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass beide die Situation völlig richtig eingeschätzt hatten. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei dem Fahrer des Polo von über 1,4 Promille bestätigte ihren Eindruck. Der 54-jährige Mann musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Trunkenheitsfahrt nach häuslichem Streit

Hassendorf. Im Anschluss an eine Trunkenheitsfahrt hat eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei in der Nacht zum Sonntag einen 24-jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen. Dieser Fahrt war am Abend zuvor ein häuslicher Streit im Raum Oldenburg vorangegangen. Der junge Mann hatte in dessen Verlauf reichlich Alkohol getrunken und sei anschließend mit seinem Wagen in Richtung Rotenburg gefahren. In Hassendorf traf die Polizei den 24-Jährigen gegen 5 Uhr früh schlafend in seinem Fahrzeug an. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Angaben der Meldenden: 1,1 Promille. Da der Verdacht bestand, dass der junge Mann zuvor alkoholisiert gefahren war, musste er eine Blutprobe abgeben.

Älteres Ehepaar wird Opfer von Taschendieben

Sittensen. Am Samstagvormittag ist ein älteres Ehepaar in einem Einkaufsmarkt an der Stader Straße Opfer von Taschendieben geworden. Die 70 und 71 Jahre alten Eheleute standen dort gegen 10.30 Uhr an der Käsetheke. Währenddessen hatte die Seniorin ihre Handtasche im Einkaufswagen aus den Augen gelassen. Das nutzten die Täter, um daraus eine schwarze Ledergeldbörse mit Bargeld und dem üblichen Inhalt zu stehlen.

Diebe stehlen Speiseeis aus Kühlauflieger

Tiste/A1. In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter auf dem Gelände der Autobahnrastanlage Ostetal aus einem Sattelzug einige Packungen mit Speiseeis gestohlen. Während der 51-jährige Fahrer des Lkw in der Kabine seines Fahrzeugs schlief, öffneten die Unbekannten die Firmenplombe des Kühlaufliegers und nahmen sieben Packungen heraus. Am frühen Samstagmorgen wurde der Diebstahl entdeckt.

Auf parkendes Auto aufgefahren

Rotenburg. Bei einem ungewöhnlichen Auffahrunfall in der Brauerstraße ist ein 22-Jähriger Autofahrer in der Nacht zum Sonntag verletzt worden. Der junge Mann war dort gegen Mitternacht in einem Renault unterwegs. Vermutlich hat er einen, am Fahrbahnrand geparkten Ford nicht wahrgenommen. Der 22-Jährige fuhr auf das stehende Fahrzeug auf und zog sich dabei leichte Verletzungen am Kopf zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zehntausend Euro.

