Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizisten zeigen Herz für "Mike Möwenherz"

RostockRostock (ots)

Über eine Spende in Höhe von 290,- EUR konnte sich das auf die ambulante Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen spezialisierte (SAPV) Team "Mike Möwenherz" aus Rostock freuen. Die Dienstgruppe 5 der Bundespolizeiinspektion Rostock hatte dazu die zündende Idee, der sich dann weitere Bundespolizeibeamte anschlossen. So verzichten die Beamten, die an Heilig Abend in der Spät- und Nachtschicht ihren Dienst leisten auf ihre Weihnachtsbeutel, die ihnen als kleine Aufmerksamkeit an diesem Tag zur Verfügung gestellt werden. Die Polizeibeamten freuen sich, dass der dafür aufzuwendende Betrag dem SAPV-Team "Mike Möwenherz" aus Rostock als Unterstützung zu Gute kommt. Denn Teile der Arbeit des Teams können nur aus Spenden finanziert werden. Eine wichtige und herausfordernde Aufgabe - auch und gerade deshalb war es den Bundespolizisten wichtig in dieser schwierigen Pandemiezeit für das Team einen kleinen Beitrag zu leisten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 1003

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell