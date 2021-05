Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gemeinsame Kontrolle mit dem Hauptzollamt Hamburg - Polizei stoppt BMW mit falschen Kennzeichen ++ E-Scooter war nicht versichert ++ Missglücktes Überholmanöver ++

Rotenburg (ots)

Gemeinsame Kontrolle mit dem Hauptzollamt Hamburg - Polizei stoppt BMW mit falschen Kennzeichen

Gyhum/A1. Bei einer gemeinsamen Kontrolle mit dem Hauptzollamt Hamburg haben Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei am Dienstagabend auf dem Autobahnparkplatz Glindbusch einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen. Der 20-Jährige war mit einem 1er BMW in Richtung Bremen unterwegs. An dem Fahrzeug befanden sich Kennzeichen, die zu einem anderen Auto gehörten. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz ein. Außerdem entdeckten die Beamten bei dem 20-Jährigen griffbereit in seiner Jacke, ein verbotenes Springmesser. Somit kam ein weiterer Verstoß gegen das Waffengesetz hinzu.

E-Scooter war nicht versichert

Rotenburg. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Dienstagabend in der Glockengießerstraße einen Jugendlichen auf einem E-Scooter gestoppt. Für den Elektroroller war der Pflichtversicherungsschutz erloschen. Die Polizei leitete gegen den 14-Jährigen und auch gegen den 16-jährigen Fahrzeughalter ein Strafverfahren ein.

Illegale Müllentsorgung am Büschelweg

Scheeßel. Die Scheeßeler Polizei ermittelt derzeit gegen eine 21-jährige Frau wegen des Verdachts der illegalen Müllentsorgung. Sie steht im Verdacht, ihren Unrat auf einem Feldweg rechts des Büschelweges abgelagert zu haben. Im Müll fand die Polizei Hinweise, die auf die junge Frau als Verursacherin hindeuten.

Missglücktes Überholmanöver

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 125 sind am Dienstagmittag zwei junge Männer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Audi gegen 13.30 Uhr in einer Kurve einen vor ihm fahrenden Sattelzug überholen wollen. Während des Überholvorgangs geriet der Wagen des jungen Mannes auf den linken Grünstreifen. Der 19-Jährige versuchte zu früh wieder einzuscheren und kollidierte mit der Zugmaschine. Der Unfallverursacher und sein 19-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 18.000 Euro.

