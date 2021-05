Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Taschendiebe stehlen Portemonnaie aus Rollator ++ Werkzeugdiebe beim Bauunternehmer ++ Falsche Schwiegertochter ausgetrickst ++ 30-jähriger Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss ++

Rotenburg (ots)

Taschendiebe stehlen Portemonnaie aus Rollator

Sottrum. Am vergangenen Samstag ist eine 90-jährige Sottrumerin Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorin war gegen 12 Uhr mit ihrem Rollator zum Einkaufen in einem Discounter an der Großen Straße. Aus dem offenen Reißverschlussfach ihres Gehwagens nahmen die Täter ihr Portemonnaie heraus. Später warfen sie die geplünderte Geldbörse in den Briefkasten der Polizeistation. Zwanzig Euro Bargeld hatten die Diebe aber für sich behalten.

Werkzeugdiebe beim Bauunternehmer

Gnarrenburg/Augustendorf. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter auf das Gelände eines Bauunternehmers in Augustendorf eingedrungen. Auf der Rückseite des Geländes hatten sie sich den Zutritt durch ein Holztor verschafft. Mit einem Bohrhammer, einer Kettensäge und anderen Werkzeugen im Wert von über zweitausend Euro machten sich die Unbekannten aus dem Staub.

Falsche Schwiegertochter ausgetrickst

Hemsbünde. Am Montagmittag hat ein 86-jähriger Mann einen unerwarteten Anruf von seiner angeblichen Schwiegertochter erhalten. Die Frau meldete sich gegen 13.30 Uhr und berichtete dem Senioren von einem Hauskauf. Dafür benötige sie dringend 38.000 Euro. Der 86-Jährige reagierte clever und ging zum Schein auf die Bitte ein. Die Anruferin bemerkte, dass ihr "Schwiegervater" den Schwindel bemerkt hatte. Da beendete sie das Gespräch.

Hansalinie A1 - 30-jähriger Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Heidenau/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am Montagabend einen 30-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Nissan in Richtung Hamburg unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1 Promille an. Außerdem erkannten die Polizisten Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Auch hier war die Einschätzung richtig. Einem Urintest zufolge hatte der 30-Jährige vor Fahrtantritt Kokain zu sich genommen. Der Mann musste eine Blutprobe und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

30-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Bremervörde. Vermutlich unter dem Einfluss von Kokain und Marihuana ist ein 30-jähriger Autofahrer am Montagabend in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen Ford gegen 19 Uhr in der Neuen Straße gestoppt. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell