POL-ROW: ++ Känguru hüpft durch Lauenbrück - Polizei bittet um Hinweis ++

Lauenbrück. Da staunten die Beamten der Polizeistation Fintel nicht schlecht. Eine Zeugin wollte in den vergangenen Tagen in Lauenbrück ein Känguru oder Wallaby - eine Gattung aus der Familie der Kängurus - gesehen haben. Es sei auf einem Grundstück an der Straße Im Stell herumgehüpft. Zunächst trauten die Beamten dieser Mitteilung nicht so recht. Dann präsentierte die Zeugin ein Foto und einen kurzen Videoclip. Nun fragt die Polizei, wo dieses Tier ausgebüxt sein könnte. Hinweise bitten unter Telefon 04265/95486-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell