Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Werkstatt - Unbekannte stehlen zwei Mercedes ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Werkstatt - Unbekannte stehlen zwei Mercedes

Gyhum. In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter in der Bergstraße in das Gebäude eines Autohändlers eingebrochen. Dazu hatten sie zuvor eine Tür aufgehebelt. Vom Firmengrundstück entwendeten die Unbekannten einen schwarzen Mercedes CLA 250 4MATIC und einen grauen Mercedes CLS 350. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren zehntausend Euro. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04261/9306-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell