Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht nach Zeugen

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 29.09.2021, kam es gegen 16:30 Uhr, an der Kreuzung der Jahnstraße/Enzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem unbekannten Kraftfahrzeug.

Ein 68-jähriger Mann aus Stadthagen war mit seinem Pedelec die Jahnstraße in Richtung Breslauer Straße auf dem dortigen Radweg gefahren. An der Kreuzung zur Enzer Straße beabsichtige der Radfahrer weiter geradeaus zu fahren, als plötzlich ein auf gleicher Höhe fahrendes Fahrzeug nach rechts in die Enzer Straße abbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Stadthäger stark ab, kam dabei auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der Mann glücklicherweise nur leicht am Knie. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt auf der Enzer Straße in Richtung Innenstadt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei in Stadthagen sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können. Laut den Angaben des Pedelec-Fahrers soll es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben. Hinweise werden unter 05721/4004 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell