Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geschwindigkeitsmessung

Bückeburg (ots)

In der Bückeburger Jägerstraße sind am Montag in der Zeit von 13.55 bis 14.55 Uhr Geschwindigkeitsmessungen mit dem Lasergerät durchgeführt worden.

Die Beamten des Einsatz-und Streifendienstes konnten in dem benannten Zeitraum mehrere Fahrzeuge, u.a. auch von Anliegern, einmessen, die allesamt ordnungsgemäß den verkehrsberuhigten Bereich befuhren.

