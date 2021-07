Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auhagen/Hagenburg: Wieder vermehrt Anrufe durch sogenannte falsche Polizeibeamte

Nienburg (ots)

(Haa) Am Wochenende kam es in den Bereichen Auhagen und Hagenburg zu mehreren Anrufen von sogenannten Falschen Polizeibeamten. Die Trickbetrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte der Polizei Stadthagen aus und informierten die vermeintlichen Geschädigten über Einbrecherbanden, die in der Umgebung festgestellt worden seien. In den Telefonaten wurden den Angerufenen von den Tätern unter anderem Handlungsanweisungen zur Sicherung des Hauses gegeben, um dabei Informationen über die persönlichen Verhältnisse in Erfahrung zu bringen. Teilweise wurde auch gezielt nach vorhandenem Bargeld oder Wertgegenständen gefragt. Die angerufenen Frauen und Männer im Alter von 64 bis 89 Jahren durchschauten die Betrugsmasche jedoch frühzeitig, beendeten das Telefonat und meldeten den Vorfall der "echten" Polizei in Stadthagen.

