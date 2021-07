Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung auf dem E-Scooter unterwegs

Nienburg (ots)

(Haa) Am Samstag, den 10.07.2021, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen gegen 18:45 Uhr auf der Schulstraße eine Person auf einem E-Scooter auf. Der Mann war mit seinem Elektrofahrzeug auf dem dortigen Gehweg unterwegs und hatte kein Versicherungskennzeichen angebracht. Die Polizeibeamten kontrollierten den Fahrzeugführer. Dabei deuteten Auffälligkeiten auf einen eventuellen Drogenkonsum hin. Die Beamten befragten den 21-Jährigen dahingehend und er gab zu, in den letzten Tagen Drogen konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Drogenkonsum des Stadthägers. Er musste die Beamten zur Dienststelle in der Vornhäger Straße begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurden gegen ihn Strafverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet. Seinen Elektroroller musste der junge Mann danach selbstverständlich nach Hause schieben.

