Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Audi zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Haa)In den frühen Morgenstunden des 10.07.2021, in dem Zeitraum von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Wohnhauses der Holtorfer Straße 4A abgestellter Audi A4 erheblich beschädigt. Durch bisher unbekannte Täter wurde der Lack des schwarzen Kombis an beiden Fahrzeugseiten großflächig zerkratzt. Außerdem wurden Eier gegen die Scheibe der Fahrertür geworfen. Die 39-jährige Geschädigte erstatte Anzeige bei der Polizei in Nienburg. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 6.000EUR. Die Nienburger Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell