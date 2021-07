Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pressemitteilung des PK Bad Nenndorf für das Wochende vom 09.07. bis zum 11.07.2021

Bad Nenndorf (ots)

(eic) +++ 18-jähriger Motorradfahrer verunfallt und hat Glück im Unglück +++

Am Samstag den 10.07.2021 gegen 13:30 Uhr befährt ein 18-jähriger die Kreisstraße 59 mit seinem Motorrad aus Lauenau kommend in Richtung Messenkamp. Vermutlich aus Unachtsamkeit gerät er auf den rasenbewachsenen Fahrbahnseitenraum und rutscht weg. Er prallt mit seinem Fahrzeug voran gegen die Pfosten der Schutzplanke und zieht sich dabei neben einigen Abschürfungen "nur" eine mittelschwere Verletzung am Fuß zu. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehrsfluss an der Unfallstelle nur leicht beeinträchtigt.

+++ Unfall im stockenden Verkehr auf der Bundesstraße +++

Am Freitag den 09.07.2021 gegen 13:50 Uhr sorgt der Feierabendverkehr auf der B65 immer wieder für "stop-and-go"-Situationen. Unter anderem befahren ein PKW Volvo, ein Yamaha Motorrad und ein Fiat Transporter die Bundesstraße in Richtung Barsinghausen. Auf dem Abschnitt zwischen der Einmündung zur Cecilienhöhe und der Landwehrstraße übersieht der 19-jährige Fahrer des Transporters, dass der Verkehr vor ihm erneut zum Erliegen gekommen ist. Er fährt auf das stehende Motorrad auf und schiebt es gegen den davorstehenden Volvo, wodurch der Motorradfahrer zu Fall kommt und gegen den PKW stürzt. Dabei wird er leicht verletzt.

+++ Drei Ölspuren an einem Tag +++

Am Samstag den 10.07.2021 war die Polizei Bad Nenndorf im Laufe des Tages gleich drei Mal bei verschiedenen Einsätzen mit ausgelaufenem Öl gefordert. Gegen 10:30 Uhr teilte ein Taxi-Fahrer mit, dass ein Linienbus eine Ölspur auf der Bahnhofstraße in Bad Nenndorf hinterlassen habe. Tatsächlich zog sich diese etwa von der Einmündung der Kurhausstraße bis zum Bahnhof, durch den Busbahnhof hindurch, die Bahnhofstraße wieder hinauf bis zum Café Frenkel. Gegen 12:00 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer in Haste mit, dass sein PKW Öl verlieren würde. Die Ölspur an dieser Stelle zog sich vornehmlich über die Hochbrücke in Richtung Scheller. In beiden Fällen wurde eine Spezialfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

Am frühen Abend meldete ein Anwohner aus Haste, dass eine der Baumaschinen, die auf dem Neubaugebiet "Westlich Kornweg" abgestellt sind, ebenfalls Öl verlieren würde. Hier konnte zunächst eine kurzfristige Lösung gefunden und ein Verantwortlicher erreicht werden, der sich um die Beseitigung des Problems kümmert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell