Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trickdiebe gestellt

Hespe/Stemmen (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde gg. 11.15 Uhr auf dem Supermarktparkplatz in Hespe/Stemmen einem 75jähriger Senior aus Seggebruch unbemerkt das Portemonnaie aus der Hosentasche entwendet. Eine aufmerksame Zeugin, die den Vorgang des Diebstahls beobachten konnte, schrie laut nach der Polizei, was dazu führte, dass der 75jährige sein Portemonnaie aus der Hand der Täterin völlig unerwartet zurückbekam.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen hielten sich eine 37jährige Frau und ein 32jähriger Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit, die keinen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnten, auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes auf.

Der 75jährige Seggebrucher wurde sehr wahrscheinlich von der weiblichen Täterin unbemerkt die Geldbörse aus der Gesäßtasche seiner Hose herausgezogen.

Eine 53jährige Seggebrucherin, die sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls auf dem Parkplatz aufhielt, beobachtete den Diebstahl und schrie so laut nach der Polizei, dass zwei Mitarbeiter des Marktes darauf aufmerksam wurden.

Die Täterin gab daraufhin dem Seggebrucher sein Portemonnaie zurück, der in der Annahme war, dieses zuvor verloren zu haben und bedankte sich noch dafür.

Die 37jährige Frau und ihr 32jähriger Mittäter flüchteten zu Fuß in Richtung Volksdorf, wobei diese von zwei Mitarbeiter des Marktes verfolgt wurden.

Verständigte Polizeibeamte aus den Dienststellen von Bückeburg, Nienstädt und Obernkirchen stellten die Tatverdächtigen am Ortsausgang Hespe.

Bei den weitergehenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 32jährige Tatverdächtige per Haftbefehl durch die Ermittlungsbehörden in Nürnberg gesucht und entsprechend festgenommen wurde.

Das genutzte Fahrzeug der Tatverdächtigen, ein Mietfahrzeug, das im Nahbereich des Marktes abgestellt parkte, ist sichergestellt worden.

