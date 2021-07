Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrrampen in Rodewald entwendet/ Zeugen gesucht

Rodewald (ots)

(opp) Die Beamten der Polizeistation Steimbke sind auf der Suche nach Dieben zweier Auffahrrampen, die einem Mitarbeiter des Steimbker Bauhofes während seiner Mäharbeiten in Rodewald entwendet wurden. Demnach entlud der Mitarbeiter am Donnerstagmorgen, 08.07.2021, gegen 07:00 Uhr, den Rasenmähertrecker und musste nach Beendigung seiner Arbeiten am Entsorgungsplatz für Wohnmobile, gegen 09:00 Uhr feststellen, dass die Alu-Auffahrrampen entwendet waren. Der Sachschaden wird mit ungefähr 600,- Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Steimbke unter der Telefonnummer 05026 / 900850 entgegen.

