Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt

Bückeburg (ots)

(ma)

Von einem 49jährigen Bückeburger wurde gestern gg. 20.15 Uhr auf dem Unterwallweg in Bückeburg, bei einer Verkehrskontrolle, der Führerschein beschlagnahmt.

Der Bückeburger war mit seinem Pkw Daimler auf der Bundesstraße 65 in Richtung Müsingen unterwegs und fiel Zeugen auf, wie er sehr dicht auf ein vorausfahrendes Fahrzeug in Höhe Müsingen auffuhr. An der Ampelkreuzung Müsingen umfuhr der Fahrer des Daimler die Rot zeigende Ampel, indem er rechts in die Müsinger Straße abbog und sofort wieder auf die B65 fuhr.

Die Zeugen folgten dem Daimler in das Bückeburger Stadtgebiet, wo das Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr und auf die Gegenfahrbahn geriet, ohne jedoch andere Verkehrsteilnehmer konkret zu gefährden. Schließlich steuerte das Fahrzeug auf den Neumarktplatz; hier wurde der Bückeburger durch den Zeugen, einem Polizeibeamten in Freizeit, an der Weiterfahrt gehindert.

Hinzugerufene Kollegen des Zeugen stellten eine Atemalkoholkonzentration von 1,63 Promille bei dem 49jährigen fest, dem anschließend eine Blutprobe entnommen wurde.

