Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Vollsperrung Celler Straße - Polizei weist auf die Einhaltung der Straßenverkehrsregeln hin

Nienburg (ots)

(Haa) Seit Montag, den 05.07.2021, ist der nächste Bauabschnitt der Baumaßnahme der Celler Straße in Angriff genommen worden. Dazu wurde der Streckenabschnitt zwischen der Sandstraße und dem Möbelhaus Heka voll gesperrt. Seither kommt es bei der Nienburger Polizei vermehrt zu Beschwerden von Anwohnern der dortigen Neben- und Anliegerstraßen über die nach einer Ausweichroute suchenden Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Zentrales Thema der Beanstandungen ist die überhöhte Geschwindigkeit in den verkehrsberuhigten Bereichen. Es kommt aber auch vor, dass Absperrbaken zur Seite geschoben werden, um Parkflächen zu schaffen oder um sogar durch den Baustellenbereich fahren zu können.

Die Polizei weist die von den Baumaßnahmen betroffenen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer darauf hin, sich an die geltenden Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung und der Baustellenbeschilderung zu halten und wenn möglich, die ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu nutzen. Außerdem merkt die Polizei an, dass es zu Regressforderungen kommen kann, wenn durch unberechtigtes Befahren gesperrter Bereiche Schäden an frisch asphaltierten Flächen oder Markierungen entstehen sollten.

"Wir nehmen die Beschwerden der Anwohner sehr ernst und werden in dem Bereich rund um die Baustelle unsere Streifentätigkeit intensivieren. Sollte es erforderlich sein, werden die Kolleginnen und Kollegen auch Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen betroffene Verkehrsteilnehmer fertigen.", so Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell