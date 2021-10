Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steyerberg - Briefkasten der Polizeistation durch Unbekannte zerstört

Nienburg (ots)

(KEM) Unbekannte haben den Briefkasten der Polizeistation (PSt) Steyerberg, Am Markt in Steyerberg, vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 02./03.10.2021, zwischen ca. 21.00 Uhr und 10.00 Uhr zerstört. Ein Anwohner meldete den beschädigten Briefkasten am Sonntagmorgen der Polizei Stolzenau. Aufgrund der Deformation und weiterer Spuren ist davon auszugehen, dass ein Feuerwerkskörper im Briefkasten gezündet wurde, woraufhin die Vorderseite des Briefkastens abriss. Der Briefkasten wurde letztmalig am Donnerstagnachmittag geleert. Mittels aufgefundener Briefrückstände konnten nachträglich eingeworfene Briefe bereits in Teilen rekonstruiert und Absender erreicht werden.

Eine Anwohnerin hörte in der Nacht gegen 01.00 Uhr einen Knall, sodass sich die Tat möglicherweise zu dieser Uhrzeit ereignet haben könnte. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise, die telefonisch bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter (05021) 9 77 80 entgegengenommen werden.

