Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Polizei kontrolliert betrunkenen Autofahrer

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntag, 03.10.2021, gegen 10.15 Uhr kontrollierten Nienburger Poleibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit an der Hannoversche Straße in Nienburg den Fahrer einer VW Polo. Die aufmerksamen Polizisten stellten dabei Atemalkoholgeruch bei dem 37-jährigen Nienburger fest und boten ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest an. Sie hatten den richtigen Riecher: der Test ergab einen Wert von 1,77 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und ordneten eine Blutprobe an, die im Nienburger Krankenhaus entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde dem 37-Jährigen zunächst untersagt.

