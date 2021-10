Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steyerberg - Zwei Männer ohne Fahrerlaubnis kontrolliert

Nienburg (ots)

(KEM) Am Samstag, den 02.10.2021, stellten Beamte des Polizeikommissariats Stolzenau zwei Mal in kurzer Zeit Personen fest, die ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit Kraftfahrzeugen unterwegs waren.

Gegen 16.55 Uhr kontrollierten zwei Polizisten einen 29-jährigen Steyerberger an der Bahnhofstraße. Er war ihnen zuvor an der Sarninghäuser Straße in einem Peugeot entgegengekommen. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und wendeten ihren Streifenwagen, woraufhin der Peugeot augenscheinlich stark beschleunigte und in die Bahnhofstraße abbog. Dort konnten sie den PKW und Fahrzeugführer jedoch auf einer Hofeinfahrt antreffen. Der Grund für die augenscheinlich versuchte Flucht wurde schnell deutlich: der 29-jährige konnte keinen Führerschein vorweisen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Gegen 17.30 Uhr kontrollierte eine zweite Streifenwagenbesatzung einen 38-jährigen Kleinkraftradfahrer Am Kreuzfeld in Steyerberg. Auf Nachfrage behauptete der 38-Jährige zunächst, dass er über eine Fahrerlaubnis verfüge. Eine Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem ergab jedoch, dass ihm diese 2018 entzogen wurde.

Die Weiterfahrt wurde beiden Männern untersagt sowie Strafverfahren gegen sie wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell