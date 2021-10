Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Randalierer in Tankstelle, Tankbetrug sowie Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 23.10.2021, 19:30 Uhr, begeben sich eine 30-jährige Bremerin sowie ihre 63-jährige Mutter mit einem PKW auf ein Tankstellengelände an der Falkenrotter Straße in Vechta. Während die 30-jährige das Fahrzeug betankt, begibt sich ihre Mutter in den Tankstellenshop. Hier kommt es zu einem Streitgespräch zwischen ihr und der dort arbeitenden 18-jährigen Mitarbeiterin aus Holdorf. Im Verlauf dieses Streits wird die Mitarbeiterin von der 63-jährigen mehrfach beleidigt. Zudem wird eine Körperverletzung angedroht. Die 63-jährige verlässt im Anschluss den Tankstellenshop. Mutter und Tochter verlassen mit ihrem PKW das Tankstellengelände, ohne den getätigten Tankvorgang zu bezahlen. Nur wenige Minuten später können beide Frauen auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Falkenweg von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Hier wird bekannt, dass sowohl die Mutter, als auch die Tochter als zuständige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt bei der 30-jährigen Bremerin einen Wert von 0,82 Promille. Die Weiterfahrt wird untersagt. Es werden entsprechende Straf- sowie Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen Mutter und Tochter eingeleitet.

Lutten - Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung zwischen zwei Radfahrern Am 23.10.2021, 20:30 Uhr, kam es in 49424 Goldenstedt, OT Lutten, an der Langfördener Straße aus Richtung Lutten kommend kurz vor dem dortigen Bahnübergang zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein stark angetrunkener 63-jähriger Radfahrer aus Lutten kollidiert mit einem entgegenkommenden 15-jährigen Radfahrer aus Lutten. Der 63-jährige verlässt fußläufig die Unfallstelle und kann in Unfallnähe gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Vechta - Körperverletzung

Am Sonntag, 24.10.2021, kam es gegen 01:25 Uhr an der Großen Straße zu einer Körperverletzung. Eine bislang unbekannte Gruppe junger Männer ist vor einer Bar mit zwei 20 und 22 Jahre alten Männern aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten. Im Rahmen dieses Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, sodass die beiden Männer leicht verletzt wurden. Die Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung. Es liegt bislang keine Täterbeschreibung vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Gefährliche Körperverletzung durch Flaschenwurf

Am Sonntag, 24.10.2021, kam es gegen 03:15 Uhr in der Großen Straße vor einer Bar zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 20-jähriger Mann aus Vechta steht im Verdacht durch den Wurf einer Flasche zwei 21 und 25 Jahre alte Frauen aus Dinklage und Vechta leicht verletzt zu haben. Der Tatverdächtige konnte durch die Polizeibeamten angetroffen werden.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 23.10.2021, wurde gegen 02:58 Uhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf dem Bergweg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

