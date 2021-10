Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse aus Rucksack Am 22.10.2021 um etwa 15:18 Uhr kam es in einem Einzelhandelsgeschäft an der Cappelner Straße in Cloppenburg zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einem Rucksack, den die Geschädigte zum Tatzeitpunkt auf ihrem Rücken trug. Als Täterinnen kommen zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild in Betracht. Eine der beiden Frauen trug einen beigen Mantel, eine dunkle Mütze, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe der Marke "Nike". Die zweite Täterin war mit einem schwarzen Mantel, schwarzer Hose, weißer Mütze und hellen Schuhen bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Essen - Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Zeitraum vom 22.09.2021 bis 22.10.2021 beschädigten bisher unbekannte Täter die Mauer der Friedhofskapelle in Essen (Oldb) an der Straße Am Schneewall mit einem roten, waagerechten Strich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

Essen - Verkehrsunfallflucht

Am 22.10.2021 gegen 08:30 Uhr ereignete sich in Essen (Oldb) in der Lange Straße auf dem Parkplatz einer dortigen Bank ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bislang unbekannter Beteiligter fuhr vmtl. rückwärts aus einer Parklücke heraus und stieß dabei gegen einen Betonpoller, welcher durch die Kollision abbrach. Danach entfernte sich der Unfallbeteiligte von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalles nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

Essen - Verkehrsunfall

Am 22.10.2021 gegen 11:30 Uhr ereignete sich in Essen auf der Nordwest-Tangente ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 30-jähriger Essener befuhr dabei die Nordwest-Tangente in Fahrtrichtung B 68 und beabsichtigte, nach rechts in den Nadorster Weg abzubiegen. Ein 51-jähriger Löninger fuhr zunächst in die gleiche Richtung und ordnete sich dann auf der Linksabbiegespur neben dem zuvor genannten Unfallbeteiligten ein, um auf die B 68 in Richtung Cloppenburg aufzubiegen. Hierbei kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer Am 22.10.2021 um 12:45 Uhr befuhr ein 37-jähriger Garreler mit seinem PKW die Hagenstraße in Cloppenburg und beabsichtigte, nach rechts auf eine Parkfläche aufzubiegen. Dabei übersah er den 24-jährigen Radfahrer aus Cloppenburg, der in die gleiche Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

Essen - Verkehrsunfallflucht

Am 23.10.2021 um 00:10 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Beteiligter mit seinem PKW in Essen (Oldb.) die Straße Uhlenflucht in Fahrtrichtung Quakenbrück. Ausgangs einer Rechtskurve kam der Beteiligte linksseitig von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der verantwortliche Fahrzeugführer hatte beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten die Unfallstelle bereits verlassen. Zwischenzeitlich hatte sich eine männliche Person als angeblicher Fahrzeugführer zu erkennen gegeben, was sich aber als Schutzbehauptung herausstellte. Die Ermittlungen hinsichtlich eines verantwortlichen Fahrzeugführers dauern noch an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

