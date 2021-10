Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Erkenntnisse sowie Zeugenaufruf zur Geldautomatensprengung in Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bezug: Pressemeldung vom 21. Oktober 2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5052357

Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 03.30 Uhr in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Bakum zu einer Geldautomatensprengung.

Nach heutigem Ermittlungsstand geht die Polizei von vier bislang unbekannten Tatverdächtigen aus. Darüber hinaus konnten weitere Erkenntnisse über den Ablauf vor der Sprengung sowie zum Fahrzeug erlangt werden:

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen sehr auffälligen schwarzen, hochmotorisierten Audi - vermutlich A6 Avant oder RS mit Sportauspuffanlage. Das Fahrzeug soll nach Zeugenangaben sehr laut gewesen sein.

Darüber hinaus sollen sich die Tatverdächtigen bereits mehrere Stunden zuvor in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben. So fragt die Polizei nun:

Wer hat das gesuchte Fahrzeug sowie verdächtige Personen im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 3:45 Uhr im Bereich des Wertstoffhandels, der Einkaufszentren, auf den Zuwegungen sowie anderen Orten in und um Bakum gesehen?

Wer hat gegen 3:30 Uhr auf der Durchfahrt von oder zur A1 die Abkürzung durch die 30er Zone in der Bahnhofsstraße genutzt und ggf. das entsprechende Fahrzeug gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710, die Polizei Vechta unter 04441 9430 sowie die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell