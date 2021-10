Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta (mit Bild)

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta - Geldbörsendiebstähle in Verbrauchermärkten

In der letzten Zeit kam es in den Verbrauchermärkten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta vermehrt zum Diebstahl von Geldbörsen. Oftmals wurden dabei insbesondere unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger Opfer dieser Straftaten.

Taschendiebe stehlen nicht sofort, sondern warten auf eine für sie gute Gelegenheit, das heißt, der/die Täter/-innen nutzen einen Moment, in dem die Handtasche oder der Einkaufskorb ihres späteren Opfers unbeaufsichtigt ist und entwenden dann die darin abgelegte Geldbörse.

Zudem agieren die Diebe oft nicht alleine, sondern zu mehreren. Dabei sind sie oft sehr einfallsreich: So rempelt eine/r der Täter/-innen ihr Opfer an oder lenkt es durch eine geschickte Fragestellung ab, während der/die Mittäter/-innen das Portemonnaie an sich nimmt.

Den Betroffenen fällt das Fehlen ihrer Geldbörse bzw. ihrer Wertsachen oft erst an der Kasse auf.

Die Polizei rät daher in eigener Sache:

- passen Sie immer auf Ihre Wertsachen auf! Vor allem dort, wo viele Menschen sind, - nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie auch wirklich brauchen, - legen Sie Ihre Wertsachen nie offen hin, zum Beispiel: Nicht in den Einkaufswagen, - lassen Sie nie Wertsachen in Ihrer Jackentasche, - machen Sie Ihre Tasche immer zu, - tragen Sie Ihre Tasche immer vor und nahe an Ihrem Körper.

Das können Sie vorher zu Hause tun:

- schreiben Sie sich wichtige Nummern, z.B. die von Ihrem Personalausweis, Ihrem Führerschein oder Ihrer Bankkarte auf oder fertigen Sie alternativ Kopien davon an, - notieren Sie sich die IMEI-Nummer Ihres Handys. Sie ist eine Sicherheitsnummer. Wählen Sie auf Ihrem Handy *#06#, dann wird Ihnen die IMEI-Nummer Ihres Handys angezeigt. - legen Sie alle Nummern zu Hause an einem sicheren Ort ab.

Sie sind wichtig, damit Sie im Falle eines Diebstahls ihre Geld-Karte sperren lassen, neue Ausweispapiere beantragen oder im Falle des Auffindens Ihres Handys nachweisen können, dass es Ihr Gerät ist.

Wenn Sie bestohlen wurden, wenden Sie sich sofort an Ihre örtliche Polizeidienststelle und erstatten Anzeige. Die vorbereiteten Zettel bzw. Kopien sind hilfreich, um Ihre Dokumente/Geräte zur Fahndung ausschreiben zu können.

Schauen Sie sich in der Nähe der Tatörtlichkeit um. Vielleicht finden Sie ihre Geldbörse dort wieder. Manche Diebe nehmen nur das Geld und die Bankkarten an sich und werfen die Geldbörse in eine Mülltonne oder ein Gebüsch.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

