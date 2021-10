Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren mit nicht zugelassenem PKW

Am Donnerstag, den 21.Oktober 2021, gegen 18.55 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Friesoyther mit seinem PKW den Gladiolenweg. Bei der der Kontrolle wurde festgestellt, dass der PKW weder zugelassen noch versichert war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 21.Oktober 2021, gegen 13.30 Uhr, befuhr eine 20-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW den Niedersachsenring in Richtung Barßeler Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stehen. Die Friesoytherin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr aus Friesoythe sowie das THW kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe des verunfallten PKW. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4100,00 Euro.

