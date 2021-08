Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ladendiebe gefasst

Görlitz (ots)

Zwei Ladendiebe sind gestern Nachmittag von Bundespolizisten in der Neißestadt gefasst worden. Der Festnahme ging ein Hinweis des Polizeireviers Görlitz voraus. Demnach hatte eine Zeugin beobachtet, wie sich eine Frau und ein Mann in einem Drogeriegeschäft in der Berliner Straße bedient hatten, ohne zu bezahlen. Nachdem das diebische Pärchen (sie 40, er 35) gegen 16.20 Uhr in der Salomonstraße gestellt werden konnte, fanden sich in der Tasche der 40-Jährigen Kosmetikartikel. Wenngleich die Görlitzerin behauptete, den Kaufpreis für die betreffenden Artikel ordnungsgemäß entrichtet zu haben (Warenwert in etwa 50,00 Euro), konnte ihr schnell das Gegenteil bewiesen werden. Sie und der an dem Diebstahl beteiligte 35-Jährige sind entsprechend angezeigt worden. Die Ermittlungen gegen das einschlägig polizeibekannte Duo übernahm später das Neißerevier.

