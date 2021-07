Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Einbruch in Schnellrestaurant

Gaggenau (ots)

In der Nacht zum Montag haben sich bislang noch unbekannte Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein Schnellrestaurant in der Murgtalstraße verschafft. Die Tat dürfte sich zwischen 3 Uhr und 6 Uhr zugetragen haben. Ein Tresor wurde gewaltsam geöffnet und Bargeld daraus entwendet. Der genaue Diebstahlsschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Der durch das gewaltsame Eindringen und Öffnen , entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

/as

