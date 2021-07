Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Schlägerei

Achern (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am späten Sonntagabend in einem Bistro in der Hauptstraße haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 23.30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen sein. Vorausgegangen waren wohl gegenseitige Beleidigungen. Die Polizei versucht nun, die genauen Hintergründe des Disputs zu klären. Schwerere Verletzungen trug nach derzeitigem Sachstand keiner der Beteiligten davon.

/ya

