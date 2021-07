Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Mehrere Strafanzeigen

Gaggenau (ots)

Der Umstand, dass ein 40-jähriger Fiat-Lenker in der Nacht auf Montag hupender Weise die Aufmerksamkeit von Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf sich lenkte, hat für ihn nun strafrechtliche Konsequenzen. Im Zuge einer Kontrolle gegen 2 Uhr in der August-Schneider-Straße stellten die Ermittler fest, dass der Mann mit über einem Promille am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Den Versuch, während der behördlichen Überprüfung falsche Personalien anzugeben, schützte ihn letztlich nicht.

