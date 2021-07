Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - In Streit geraten

Lahr (ots)

Der Streit zwischen einem 42 Jahre alten Mann und seiner ehemaligen Lebensgefährtin am Sonntagabend in der Straße Niedermatten zog mehrere polizeilichen Maßnahmen nach sich. Kurz vor 22 Uhr soll es dort zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen dem früheren Paar sowie einem weiteren unbekannten Mann gekommen sein. Der 42-Jährige wurde in der Folge kontrolliert und musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden. Möglicherweise trug seine massive Alkoholbeeinflussung von über zwei Promille zu seinem ausufernden Verhalten bei.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell