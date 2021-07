Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau hoffen nach einer Unfallflucht am späten Freitagvormittag in der Bahnhofstraße in Rastatt auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Bei dem Unfall wurde ein zwischen 10 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Schlossgalerie abgestellter Mercedes beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich nach dem gescheiterten Einparkversuch, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzten.

