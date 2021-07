Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, A5 - Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Das gefährliche Manöver eines noch unbekannten Fahrers eines Reisebusses sorgte am späten Sonntagabend auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt Süd und Rastatt Nord zu einem erheblichen Sachschaden. Den Angaben eines 56-jährigen Toyota-Fahrers zufolge soll der Unbekannte gegen 23.30 Uhr unvermittelt vom recht auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt haben. Um eine Kollision mit dem Schwergewicht zu vermeiden, musste der Mittfünfziger demnach eine Vollbremsung sowie ein Ausweichmanöver einleiten. Er verlor hierbei die Kontrolle über seinen Pkw und krachte in die Stahlschutzplanken am rechten Fahrbahnrand. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl unter der Rufnummer 07223 80847-0 entgegen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell