Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen nach Unfall

Baden-Baden (ots)

Ein Verkehrsunfall am Sonntagabend im Kreuzungsbereich Fremersbergstraße / Bismarckstraße hat für beide Unfallbeteiligte unangenehme Konsequenzen. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte eine 29-jährige VW-Fahrerin gegen 19 Uhr mit einem herannahenden Rollerfahrer. Der 18-Jährige stürzte über die Motorhaube und verletzte sich dabei. Er wurde durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Ermittlungen legten den Verdacht nahe, dass der Heranwachsende möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen haben soll, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Außerdem wird in der Folge geprüft, ob der Roller schneller als zugelassen geführt wurde.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell