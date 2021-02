Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Brand einer Lackiermaschine; keine Verletzte; Ursache unklar

Sinsheim (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 8.40 Uhr kam es in einer Firma in der Straße "Am Letzenberg" im Industriegebiet des Stadtteils Dühren zum Schmorbrand einer Lackiermaschine, die sich kurzfristig auf eine Filteranlage ausbreitete. Die Sinsheimer und Dührener Feuerwehren waren mit 15 Einsatzkräften vor Ort und löschten das Feuer schnell. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unklar. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Brandexperten des Polizeireviers Sinsheim haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

