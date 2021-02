Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fußgängerin angefahren - 26-jährige Frau schwer verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 19 Uhr in der Kurfürstenanlage/Römerkreis wurde eine 26-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Unfallermittlungen war ein 30-jähriger Fahrer eines VW Golf auf der Kurfürstenanlage Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Dabei soll er das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage missachtet haben und frontal mit der Fußgängerin zusammengestoßen sein. Durch die Kollision erlitte die Fußgängerin schwere Kopfverletzungen, sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

